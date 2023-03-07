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Daily Mail: тен Хаг пытался разозлить игроков МЮ, показывая нарезки матча с «Ливерпулем»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг нашёл оригинальный способ для того, чтобы раззадорить игроков своей команды после разгромного поражения от «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ.

По информации Daily Mail, нидерландский специалист показывал игрокам нарезки матча, чтобы разозлить их. Он также заявил футболистам, что все они будут работать со спортивным психологом.

Встреча на «Энфилде» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа. Для «красных дьяволов» этот результат стал антирекордным в истории чемпионата Англии.

Ранее Люк Шоу заявил, что ему стыдно перед болельщиками МЮ из-за разгромного поражения от «Ливерпуля».

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