Daily Mail: тен Хаг пытался разозлить игроков МЮ, показывая нарезки матча с «Ливерпулем»
По информации Daily Mail, нидерландский специалист показывал игрокам нарезки матча, чтобы разозлить их. Он также заявил футболистам, что все они будут работать со спортивным психологом.
Встреча на «Энфилде» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа. Для «красных дьяволов» этот результат стал антирекордным в истории чемпионата Англии.
Ранее Люк Шоу заявил, что ему стыдно перед болельщиками МЮ из-за разгромного поражения от «Ливерпуля».