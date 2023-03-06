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Шоу заявил, что ему стыдно перед болельщиками МЮ из-за разгромного поражения от «Ливерпуля»

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Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу заявил, что ему стыдно за разгромное поражение от «Ливерпуля» в матче 26-го тура АПЛ.
Шоу заявил, что ему стыдно перед болельщиками МЮ из-за разгромного поражения от «Ливерпуля»
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«Мне стыдно перед болельщиками и людьми, которые переживали за нас. Я могу только извиниться. Будет нелегко пересматривать это. Но тен Хаг заставит нас пересмотреть это и покажет нам, что нам нужно извлечь урок», — приводит слова Шоу Manchester Evening News.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории.

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выступил с заявлением после поражения от «Ливерпуля» в матче АПЛ.

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