Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выступил с заявлением после разгромного поражения от «Ливерпуля» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас. Просто недопустимо показывать такой результат. Мы несём ответственность. Впереди ещё много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», — написал де Хеа в социальных сетях.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории.

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Ливерпуля» в матче чемпионата Англии по футболу.