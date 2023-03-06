Де Хеа выступил с заявлением после разгромного поражения от «Ливерпуля»
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«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас. Просто недопустимо показывать такой результат. Мы несём ответственность. Впереди ещё много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», — написал де Хеа в социальных сетях.
Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории.
«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.
Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Ливерпуля» в матче чемпионата Англии по футболу.