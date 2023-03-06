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Де Хеа выступил с заявлением после разгромного поражения от «Ливерпуля»

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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа выступил с заявлением после разгромного поражения от «Ливерпуля» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.
Де Хеа выступил с заявлением после разгромного поражения от «Ливерпуля»
  • Gettyimages.ru

«Понимаю, что подобные сообщения в такой ситуации не очень уместны. Катастрофический момент для нас. Просто недопустимо показывать такой результат. Мы несём ответственность. Впереди ещё много матчей, нам надо сосредоточиться на будущем», — написал де Хеа в социальных сетях.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории.

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о поражении от «Ливерпуля» в матче чемпионата Англии по футболу.

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