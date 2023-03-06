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Тен Хаг — о разгроме от «Ливерпуля»: не могу винить фанатов МЮ за ранний уход с «Энфилда»

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о разгромном поражении от «Ливерпуля» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Это была действительно плохая игра, худшая в этом году. Мы не смогли справится с эмоциями и проявить дисциплину. Поэтому позволили сопернику забить так много мячей», — цитирует тен Хага BBC.

По его словам, болельщикам МЮ было действительно тяжело наблюдать за разгромом своей любимой команды.

«Я не могу винить их за ранний уход со стадиона. Мне очень сегодня стыдно перед фанатами», — заключил тен Хага.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Дубли оформили Коди Гакпо (43-я, 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47-я, 75-я), Мохамед Салах (66-я, 83-я). Также отличился Роберто Фирмино (88-я).

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

МЮ потерпел одно из самых крупных поражений в своей истории. С таким же счётом манкунианцы проигрывали «Блэкберну» в 1926 году, «Астон Вилле» в 1930-м и «Вулверхэмптону» в 1931-м. «Ньютон Хит» (так «Манчестер Юнайтед» назывался до 1902 года) в 1895-м уступил «Ливерпулю» со счётом 1:7.

Ранее Юрген Клопп назвал выдающейся разгромную победу «Ливерпуля» над МЮ в матче АПЛ.





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