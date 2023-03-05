Клопп назвал выдающейся разгромную победу «Ливерпуля» над МЮ в матче АПЛ

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о победе над «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

«Слов нет, захватывающая футбольная игра, просто выдающаяся. Мы играли в топовый футбол против команды в хорошей форме», — цитирует Клоппа BBC.

По его мнению, футболисты мерсисайдской команды провели игры на самом высоком уровне, выложились на 100%, не позволив ничего сделать сопернику у своих ворот.

«Это был тот самый толчок, которого мы хотели. Победа направит нас в верную сторону. Теперь все должны понять, что «Ливерпуль» всё ещё в игре», — заключил Клопп.

Игра на стадионе «Энфилд» завершилась со счётом 7:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Дубли оформили Коди Гакпо (43-я, 50-я минуты), Дарвин Нуньес (47-я, 75-я), Мохамед Салах (66-я, 83-я). Также отличился Роберто Фирмино (88-я).

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ.