Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ
- Gettyimages.ru
Игра на стадионе «Энфилд» завершились со счётом 5:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.
Египетский нападающий отличился на 66-я и 83-я минуте игры. Салах записал в свой актив 129 гол в 205 матчах за «Ливерпуль». Таким образом, 30-летний форвард стал лучшим бомбардиром мерсисайдской команды в Английской премьер-лиги (АПЛ) всех времен.
На втором месте располагается Робби Фаулер (128), на третьем — Стивен Джеррард (120), на четвертом — Майкл Оуэн (118).
«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.
Ранее сообщалось, что ️Килиан Мбаппе с 201 голом стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ .