Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» в АПЛ

Дубль Мохамеда Салаха помог «Ливерпулю» на своём поле разгромить «Манчестер Юнайтед» в матче 26-го тура чемпионата Англии по футболу.

Игра на стадионе «Энфилд» завершились со счётом 5:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа.

Египетский нападающий отличился на 66-я и 83-я минуте игры. Салах записал в свой актив 129 гол в 205 матчах за «Ливерпуль». Таким образом, 30-летний форвард стал лучшим бомбардиром мерсисайдской команды в Английской премьер-лиги (АПЛ) всех времен.

На втором месте располагается Робби Фаулер (128), на третьем — Стивен Джеррард (120), на четвертом — Майкл Оуэн (118).

«Ливерпуль» с 42 очками занимает пятое место в турнирной таблице. МЮ с 49 очками располагается на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что ️Килиан Мбаппе с 201 голом стал лучшим бомбардиром в истории ПСЖ .