Бенефис Рамуша и пенальти Хаверца: как «Бенфика» и «Челси» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Челси» на своём поле взял верх над дортмундской «Боруссией» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Матч на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился со счётом 2:0, а голами отметились Рахим Стерлинг и Кай Хаверц, со второй попытки реализовавший пенальти. В свою очередь, «Бенфика» дома разгромила «Брюгге» — 5:1. А главным героем встречи стал Гонсалу Рамуш, который не только оформил дубль, но и помог отличиться Рафаэлу Силве.

Прогресс «Челси»

К ответному матчу 1/8 финала Лиги чемпионов команды из Лондона и Дортмунда подходили с колоссальными кадровыми потерями. Гости не могли рассчитывать на пятерых футболистов обоймы, а хозяева — на шестерых. Но если всё это не мешало «Боруссии» великолепно выступать на домашней арене и брать верх в девяти встречах подряд в чемпионате и Кубке Германии, то «Челси» продолжал буксовать. Лишь на днях подопечные Грэма Поттера сумели сломить сопротивление «Лидса» и наконец одержать первую победу с 15 января во всех турнирах.

На фоне этого ответка с «Боруссией» могла иметь важнейшее значение как для «Челси» в целом, так и для Поттера в частности. Фиаско в национальном первенстве вкупе с провалом в главном еврокубке вполне могли спровоцировать не только чистку состава, о чём уже сообщали в The Telegraph, но и смену рулевого. Как отмечал известный инсайдер Фабрицио Романо, в клубе пока не занялись поисками нового тренера, но вполне могут запустить этот процесс в ближайшем будущем, если коллектив не добьётся заметного прогресса.

По итогам матча с «Боруссией» могло показаться, что команде Поттера удалось продемонстрировать определённые улучшения. Во-первых, «Челси» добился нужного результата — забил дважды и оформил выход в четвертьфинал турнира. Во-вторых, превзошёл соперника как по показателю ожидаемых голов xG (2,00 — 0,87), так и по явным моментам (4 — 1). Причина во многом кроется в слаженной игре лондонцев в обороне и в ставке на резкие контрвыпады. По сути, дортмундцы имели лишь один шанс забить, но сначала удар Себастьена Аллера заблокировал защитник, а затем Джуд Беллингем не смог попасть в створ с 5 м. Возможно, так на гостей повлияли проблемы в дороге, из-за которых начало встречи было перенесено на десять минут, или вынужденная замена Юлиана Брандта уже на пятой минуте.

Да, «Челси» здорово провёл первый тайм и мог забивать несколько раз, но Жоау Феликс и Рахим Стерлинг своими моментами не воспользовались, а Кай Хаверц угодил в штангу, как и его соотечественник Марко Ройс, здорово пробивший со штрафного. Впоследствии Стерлинг и Хаверц всё же забили, но второму скорее повезло. Ведь не купись футболист «Боруссии» на провокацию оппонента и не окажись в штрафной раньше времени, немцу бы не дали дважды исполнить 11-метровый. А с первой попытки он вновь попал в каркас.

Однако вторая половина получилась уже не такой впечатляющей. Хозяева слишком глубоко сели в оборону и позволили даже обескровленной «Боруссии» создать себе немало проблем, в то время как сами ограничились лишь парой опасных набегов. Один из них вполне мог трансформироваться в гол вышедшего со скамейки Конора Галлахера, но в офсайд залез Стерлинг. Примечательно, что в первой 45-минутке он также не сумел избежать попадания в положение «вне игры» и тем самым помешал Хаверцу отличиться роскошным дальним ударом. Так или иначе, «Челси» всё же удержал победный счёт и отомстил за поражение в Дортмунде.

Футболисты «Челси» Рахим Стерлинг и Кай Хаверц

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© Darren Walsh / Contributor

Доминирование «Бенфики»

«Брюгге» стал одним из главных героев групповой стадии Лиги чемпионов. В первых трёх турах он поочерёдно обыграл «Байер», «Порту» и «Атлетико» и фактически гарантировал себе путёвку в плей-офф, чего раньше ему никогда не удавалось. И хотя впоследствии команда заметно сбавила и в оставшихся турах набрала лишь два очка, цель была достигнута. Поклонники чёрно-синих ждали продолжения истории и попадания в восьмёрку сильнейших коллективов Европы, к чему вполне располагал жребий. «Бенфику» вряд ли можно было назвать непроходимым соперником, да и потеря Энцо Фернандеса не могла пройти бесследно. Но надежда практически умерла уже после первых 90 минут противостояния. Португальцы отгрузили в ворота Симона Миньоле два безответных мяча и создали хороший задел перед игрой в Лиссабоне.

На родном стадионе «Да Луш» подопечные Роджера Шмидта учинили гостям форменное избиение. Начало ему могло быть положено уже на третьей минуте, но шикарный гол Жоау Мариу пяткой был отменён из-за пресловутого офсайда после просмотра видеоповтора. Поэтому местным болельщикам пришлось ждать концовки тайма, когда на авансцену вышел Гонсалу Рамуш. Сначала он ассистировал Рафаэлу Силве, затем продемонстрировал индивидуальное мастерство и снял все вопросы об обладателе путёвки в следующую стадию, а уже после перерыва оформил дубль, откликнувшись на прострел Алехандро Гримальдо.

Но на этом «орлы» не остановились и продолжили разрывать оборону гостей. Тот же Рамуш мог забивать третий, а Гримальдо — впервые отличиться в плей-офф Лиги чемпионов, но до неприличного счёт довели Жоау Мариу и Давид Нерес. Первый реализовал пенальти за фол на Мораесе Жилберто, а второй неотразимо пробил в дальний угол из пределов штрафной.

И лишь после этого «Бенфика» немного сбавила обороты и позволила «Брюгге» подсластить себе пилюлю. Мяч Бьорна Мейера получился великолепным: 19-летний защитник остался без опеки в штрафной и в касание «выстрелил» аккурат в дальнюю девятку. Но вряд ли это подняло бельгийцам настроение. По сумме двух матчей они были разгромлены (1:7) и завершили выступление в еврокубке.