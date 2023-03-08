Романо: де Йонг не хочет покидать «Барселону» в ближайшее время

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг не планирует покидать каталонский клуб.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, футболист по-прежнему хочет остаться в «Барселоне». На данный момент в его ситуации ничего не изменилось.

25-летний де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В текущем сезоне нидерландец провёл 22 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о де Йонге.