Романо: де Йонг не хочет покидать «Барселону» в ближайшее время
Как сообщает журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, футболист по-прежнему хочет остаться в «Барселоне». На данный момент в его ситуации ничего не изменилось.
25-летний де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. В текущем сезоне нидерландец провёл 22 матча во всех турнирах, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Ранее президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о де Йонге.