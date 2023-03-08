Коул о матче «Челси» — «Боруссия»: это была выдающаяся от начала и до конца игра
«Это была выдающаяся от начала и до конца игра. Чувствуется, что сегодняшний вечер может стать ключевым в развитии этой команды», — цитирует Коула пресс-служба УЕФА.
Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0.
В составе лондонского клуба мячи забили Рахим Стерлинг (43-я минута), Кай Хаверц (53-я, пенальти).
Первая встреча между командами закончилась победой «Боруссии» со счётом 1:0.
Таким образом, лондонский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Боруссия» вылетела из турнира.
Ранее сообщалось, что Кукурелья признан лучшим игроком матча «Челси» — «Боруссия».