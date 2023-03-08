Кукурелья признан лучшим игроком матча «Челси» — «Боруссия»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья стал лучшим игроком ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Кукурелья показал фантастический футбол. Он совершил множество перехватов в первом тайме, грамотно читал игру, продемонстрировал мастерство в борьбе за верховые мячи и точность в передачах, чем способствовал победе «Челси», — отметил технический наблюдатель УЕФА.

Встреча на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершилась со счётом 2:0.

В составе лондонского клуба мячи забили Рахим Стерлинг (43-я минута), Кай Хаверц (53-я, пенальти).

Первая встреча между командами закончилась победой «Боруссии» со счётом 1:0.

Таким образом, лондонский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Боруссия» вылетела из турнира.

Ранее «Бенфика» разгромила «Брюгге» в ответном матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.