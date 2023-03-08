«Бенфика» разгромила «Брюгге» в ответном матче и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
Встреча на стадионе «Да Луш» завершилась со счётом 5:1.
В составе «Бенфики» отличились Рафаэл Силва (38-я минута), Гонсалу Рамуш (45 + 2 и 57-я), Жоау Мариу (71-я, пенальти), Давид Нерес (77-я). У «Брюгге» мяч забил Бьорн Мейер (87-я).
Первая встреча между командами закончилась победой «Бенфики» со счётом 2:0.
Таким образом, португальский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Брюгге» вылетел из турнира.
Ранее «Реал» нанёс поражение «Ливерпулю» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.