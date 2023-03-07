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«РБ Спорт»: матч Иран — Россия может пройти без зрителей

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Товарищеская встреча с участием сборных Ирана и России может пройти без зрителей.

Как сообщает «РБ Спорт», принимающая сторона до сих пор окончательно не решила, пройдёт ли контрольный матч против сборной России со зрителями.

По информации источника, велика вероятность, что Федерация футбола Ирана запретит пропуск болельщиков на трибуны.

23 марта сборная России сыграет с командой Ирана в Тегеране. 26 марта подопечные Валерия Карпина в Сочи встретятся с национальной командой Ирака.

Ранее Арманд Дурн, агент нападающего сборной Ирана Сердара Азмуна, отреагировал на возможное участие своего клиента в матче с командой России.

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