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Мариу — первый игрок «Бенфики» после Эйсебио, забивший в пяти матчах подряд в ЛЧ

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Полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу поразил ворота «Брюгге» в пятом матче подряд.

Как сообщает Opta Sports, последним игроком «Бенфики», которому это удавалось, был Эйсебио в 1963—1964 годах.

Хавбек поразил ворота ПСЖ, «Ювентуса», «Маккаби» и «Брюгге» в обоих матчах.

Встреча на стадионе «Да Луш» завершилась со счётом 5:1.

В составе «Бенфики» отличились Рафаэл Силва (38-я минута), Гонсалу Рамуш (45 + 2 и 57-я), Жоау Мариу (71-я, пенальти), Давид Нерес (77-я). У «Брюгге» мяч забил Бьорн Мейер (87-я).

Таким образом, португальский клуб вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. «Брюгге» вылетел из турнира.

Ранее «Реал» нанёс поражение «Ливерпулю» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

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