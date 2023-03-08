Начало матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» — «Милан» отложено на 10 минут
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Начало матча между «Тоттенхэмом» и «Миланом» в Лондоне отложено на 10 минут из‑за позднего прибытия команд на стадион, сообщает пресс‑служба УЕФА.
Игра «Тоттенхэм» — «Милан» пройдёт в Лондоне 8 марта. Матч начнётся в 23:10 мск. Первая встреча в Милане завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сыграет с «Баварией» в специальных бутсах в честь рекорда по голам за ПСЖ.