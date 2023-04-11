Пиоли — о матче с «Наполи»: нам придётся приложить все усилия

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли высказался о четвертьфинальном матче с «Наполи» в Лиге чемпионов.

«Мы постараемся пройти четвертьфинальный раунд, но понимаем, что «Наполи» очень силен. На этом этапе вы играете только против сильных команд, нам придётся приложить все усилия, чтобы попытаться пройти дальше», — приводит слова Пиоли пресс‑служба УЕФА.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Милан» встретится с «Наполи». Первая игра пройдёт 12 апреля в Милане на стадионе «Сан Сиро». Начало — в 22:00 мск. Ответная встреча состоится 18 апреля в Неаполе.

Ранее сообщалось, что «Милан» не будет продлевать контракт с Ибрагимовичем.