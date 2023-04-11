«Манчестер Сити» и «Бавария» назвали стартовые составы команд на четвертьфинал ЛЧ

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Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Баварии» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.
«Манчестер Сити» и «Бавария» назвали стартовые составы команд на четвертьфинал ЛЧ
  • AP
  • © Frank Augstein

В составе «Ман Сити» с первых минут выйдут: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи.

В составе «Баварии» появятся: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Дэвис, Мусиала.

Первый матч между командами пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене.

Ранее Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Манчестер Сити» — «Бавария».

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