«Манчестер Сити» и «Бавария» назвали стартовые составы команд на четвертьфинал ЛЧ
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В составе «Ман Сити» с первых минут выйдут: Эдерсон, Диаш, Стоунз, Аке, Гюндоган, Холанд, Грилиш, Родри, Де Брюйне, Силва, Аканджи.
В составе «Баварии» появятся: Зоммер, Упамекано, де Лигт, Павар, Киммих, Гнабри, Горецка, Сане, Коман, Дэвис, Мусиала.
Первый матч между командами пройдёт в Манчестере на стадионе «Этихад». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ответная игра состоится 19 апреля в Мюнхене.
Ранее Александр Мостовой назвал фаворита в матче «Манчестер Сити» — «Бавария».