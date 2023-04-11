«Манчестер Сити» и «Бавария» назвали стартовые составы команд на четвертьфинал ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Манчестер Сити» и «Баварии» на первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

AP

© Frank Augstein