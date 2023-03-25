Неудовлетворительные результаты или конфликт с игроками: почему «Бавария» уволила Нагельсмана перед окончанием сезона

«Бавария» объявила об отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера. По словам председателя правления клуба Оливера Кана, причиной послужили нестабильные результаты во второй половине сезона и отсутствие привлекательности в игре команды. При этом поводом для увольнения специалиста также могли стать многочисленные конфликты с футболистами, возникавшие на протяжении всего пребывания наставника в коллективе. Его место займёт бывший наставник «Пари Сен-Жермен» и «Челси» Томас Тухель, контракт с которым подписан до лета 2025 года.

Новость об отставке Юлиана Нагельсмана с поста главного тренера «Баварии» потрясла футбольный мир. О расставании со специалистом было объявлено в тот момент, когда мюнхенцы занимали вторую строчку в таблице Бундеслиги и имели в своём активе восемь побед в последних десяти матчах, две из которых — над «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Но, несмотря на это, в клубе решили взять новый курс и поставили руководить командой другого немца — Томаса Тухеля, пребывавшего без работы после ухода из «Челси». Контракт подписан до 30 июня 2025 года.

Причины увольнения Нагельсмана не так просты, как может показаться на первый взгляд. Да, боссы «Баварии» акцентируют внимание на не самых высоких результатах в 2023-м и потере привлекательности в игре команды. С этим отчасти можно согласиться. Прошлый год коллектив завершил на первом месте в чемпионате Германии и опережал ближайшего конкурента — «Фрайбург» — на четыре очка. Но после возобновления розыгрыша выдал серию из трёх ничьих, а впоследствии дополнил её двумя обидными поражениями от мёнхенгладбахской «Боруссии» (2:3) и «Байера» (1:2) — на бумаге сильных оппонентов, которые, однако, проводят крайне неудачные сезоны. В настоящий момент «жеребята» идут лишь десятыми в национальном первенстве, а «аспириновые» находятся чуть выше — на восьмой строчке.

Немаловажно и то, как именно «Бавария» потерпела эти неудачи. В обоих противостояниях подопечные Нагельсмана уступили не только по счёту, но и по игре — это подтверждает более чем двукратное преимущество оппонентов по показателю ожидаемых голов (xG). Да, в матче с «Боруссией» сказалось удаление Дайо Юпамекано уже на восьмой минуте, но едва ли в руководстве это сочли серьёзным оправданием.

В итоге, за два месяца мюнхенцы набрали всего 18 очков в десяти турах и пропустили на первое место дортмундскую «Боруссию». И хотя Нагельсман мог вернуть команду в лидеры уже 1 апреля (на эту дату назначена очная дуэль со «шмелями»), Оливер Кан и Хасан Салихамиджич не дали ему возможности исправить ситуацию.

Это даёт повод предполагать, что отставка тренера не была связана исключительно с результатами на поле. Особенно с учётом того, что окружало его пребывание в стане красных на протяжении последних полутора лет — с момента назначения в июле 2021 года. За этот период неоднократно сообщалось о конфликтах между Нагельсманом и его звёздными подопечными, в числе которых были уже покинувший Германию Роберт Левандовски и Мануэль Нойер, который сейчас восстанавливается от тяжелейшей травмы, полученной во время катания на лыжах.

И это немного иронично. Ведь, по информации Sky Sport Deutschland, масла в огонь подлило решение Нагельсмана отправиться на лыжный курорт в Австрию, в то время как вся команда продолжала тренироваться. Это якобы возмутило и самих спортсменов, и функционеров.

И хотя данная ситуация вряд ли стала поводом для отставки, но лишний раз проиллюстрировала наличие проблем между наставником и подопечными. Во время его пребывания в Мюнхене регулярно появлялись новости о недовольстве методами работы Нагельсмана и тактическими решениями, якобы не позволявшими коллективу раскрывать свой потенциал. Слухи о трениях появлялись периодически, в частности, после ничьей с дортмундской «Боруссией» в октябре. Тогда «Бавария» вела 2:0, но в концовке матча позволила дортмундцам отыграться и потеряла важные очки. По сведениям Bild, Юлиана критиковали за неспособность повлиять на ход встречи, за выбор состава и неоднозначные замены, а также за импульсивность.

Последний аспект проявился чуть позднее — по ходу той самой игры с «Боруссией» из Мёнхенгладбаха, когда Нагельсман сорвался на главного арбитра. Специалист был настолько возмущён работой бригады рефери, что назвал их мягкотелыми и чуть было не ворвался в судейскую. В итоге он был оштрафован на €50 тыс., а дисквалификации ему помогло избежать лишь публичное извинение.

Возможно, именно характер Нагельсмана во многом провоцировал ссоры с его подопечными. И хотя многие полагали, что с уходом Левандовски градус напряжения немного спадёт, этого не произошло. Ещё осенью появилась информация о намерении Бенжамена Павара покинуть «Баварию» из-за разногласий с Юлианом, впоследствии говорилось о сложностях в отношениях с Томасом Мюллером и другими.

Что касается ситуации с Нойером, причиной ссоры стало решение прекратить сотрудничество с тренером вратарей Тони Тапаловичем, работавшим в клубе с 2011 года. И снова из-за конфликта с наставником. Тогда Мануэль настолько возмутился, что даже дал резонансное интервью, где жёстко прошёлся по Нагельсману. Но, по сведениям Bild, сторонам удалось найти консенсус.

Примечательно, что немецкая газета фигурирует в этой истории и в ином качестве. По слухам, спортсменов серьёзно беспокоил роман между Нагельсманом и журналисткой издания Леной Вурценбергер, о котором стало известно летом 2022 года. Отмечается, что ради неё тот развёлся с женой, хотя находился с ней в отношениях 15 лет и имел двух детей. По словам экс-полузащитника «Баварии» Маркуса Баббелля, футболисты боялись открыто выражать свои мысли в разговоре с Юлианом, так как опасались, что всё это может стать достоянием общественности.

Тем любопытнее, что в марте разгорелся ещё один скандал, когда в прессу просочились тактические планы «Баварии» на игру с «Бохумом». Сам Нагельсман выразил крайнее недовольство этим фактом и выразил мнение, что внутри команды есть «крот».

Возможно, всё это вкупе и заставило руководство «Баварии» отказаться от услуг Нагельсмана. И это несмотря на долгосрочный контракт, рассчитанный до 2026 года, а также регалии специалиста. Ведь ещё несколько дней назад президент клуба Герберт Хайнер называл его топ-тренером и хвалил за триумф в противостоянии с ПСЖ, а авторитетный портал FourFourTwo признал его лучшим в мире наставником среди не достигших 40-летия. В этом списке он обошёл Рубена Аморима, Доменико Тедеско, Венсана Компани, Уэйна Руни и других.

Тем не менее, будущее как самой «Баварии», так и Нагельсмана вряд ли вызывает опасения. Сменивший его на посту Тухель уже демонстрировал свою способность в кратчайшие сроки перестраивать коллектив и добиваться с ним колоссальных успехов. В 2021-м он возглавил «Челси» по ходу сезона и привёл его к победе в Лиге чемпионов. Хотя лондонцы тогда пребывали в кризисе и не могли похвастаться ни слаженностью, ни сбалансированностью.

На самого Юлиана также наверняка будет повышенный спрос. Уже стало известно о намерении «Тоттенхэма» пригласить звёздного тренера, а ведь ещё есть «Реал» и «Пари Сен-Жермен», в скором времени рискующие остаться без рулевого. В Мадриде якобы недовольны результатами в нынешнем сезоне и подумывают об увольнении Карло Анчелотти, качается кресло и под Кристофом Галтье.

Однако нынешняя ситуация даёт понять, что в футболе наметилась новая тенденция, согласно которой мнение игроков приобретает большее значением, чем результаты на поле. Несмотря на локальные неудачи, «Бавария» довольно успешно проводила соревновательный год и по-прежнему претендовала на три титула, по ходу выбив из борьбы одного из главных претендентов на победу в Лиге чемпионов. Но всё это оказалось не таким значимым, когда обстановка внутри коллектива накалилась до предела.

Больше упрекнуть Нагельсмана практически не в чем. От спадов не застрахован никто, особенно на фоне перестройки, вызванной отъездом лидера команды и по совместительству одного из лучших бомбардиров современности. А упрёки в том, что под руководством немца его подопечные недостаточно прогрессировали, кажутся странными. При нём окончательно трансформировался в звезду Йозуа Киммих, значительно прибавили Леон Горецка и Альфонсо Дэвис, а Эрик Шупо-Мотинг и вовсе выдал один из лучших отрезков в карьере.