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Sky Sports: Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм»

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Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм».
Sky Sports: Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм»
  • Legion-Media

35-летний тренер открыт для переговоров с руководством английского клуба, сообщает Sky Sports.

24 марта Нагельсмана на посту главного тренера мюнхенской команды сменил Томас Тухель, который подписал контракт с клубом до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды. 

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» — 53.

Ранее председатель правления «Баварии» Оливер Кан объяснил причины увольнения Нагельсмана.

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