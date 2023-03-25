Sky Sports: Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм»

Бывший главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман готов возглавить «Тоттенхэм».

35-летний тренер открыт для переговоров с руководством английского клуба, сообщает Sky Sports.

24 марта Нагельсмана на посту главного тренера мюнхенской команды сменил Томас Тухель, который подписал контракт с клубом до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды.

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» — 53.

Ранее председатель правления «Баварии» Оливер Кан объяснил причины увольнения Нагельсмана.