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В «Баварии» объяснили причины увольнения Нагельсмана

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Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался об увольнении главного тренера мюнхенского клуба Юлиана Нагельсмана.
В «Баварии» объяснили причины увольнения Нагельсмана
  • AP
  • © Martin Meissner

«После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания поставили под сомнение наши цели на этот сезон, но также и наши цели на будущее. Вот почему мы уволили его сейчас. Лично и от имени клуба я хотел бы поблагодарить Юлиана и его тренерскую команду и пожелать всем удачи в будущем», — цитирует Кана пресс-служба клуба.

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель. 

Отмечается, что Тухель подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды. 

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» — 53.

Ранее сообщалось, что у Нагельсмана и голкипера Мануэля Нойера испортились отношения в клубе.

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