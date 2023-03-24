В «Баварии» объяснили причины увольнения Нагельсмана

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Оливер Кан высказался об увольнении главного тренера мюнхенского клуба Юлиана Нагельсмана.

«После чемпионата мира мы играли менее успешно и менее привлекательно. Большие колебания поставили под сомнение наши цели на этот сезон, но также и наши цели на будущее. Вот почему мы уволили его сейчас. Лично и от имени клуба я хотел бы поблагодарить Юлиана и его тренерскую команду и пожелать всем удачи в будущем», — цитирует Кана пресс-служба клуба.

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель.

Отмечается, что Тухель подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды.

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» — 53.

Ранее сообщалось, что у Нагельсмана и голкипера Мануэля Нойера испортились отношения в клубе.