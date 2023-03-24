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Источник: Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм»

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Юлиан Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм».
Источник: Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм»
  • AP

Об этом сообщает Evening Standard.

По информации источника, «Тоттенхэм» также вёл переговоры с Томасом Тухелем, но руководство было вынуждено переключиться на другие варианты.

23 марта появилась информация, что руководство «Баварии» рассматривает возможность увольнения Нагельсмана.

В текущем сезоне «Тоттенхэм» с 49 очками занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ.

Ранее сообщалось, что руководство «Баварии» рассматривает Томаса Тухеля на должность главного тренера команды.

 

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