Источник: «Бавария» рассматривает возможность увольнения Нагельсмана

Руководство «Баварии» рассматривает возможность увольнения главного тренера Юлиана Нагельсмана.

В клубе на серьёзном уровне ведутся дискуссии о будущем специалиста, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Отмечается, что основным кандидатом на замену Нагельсману является Томас Тухель.

12 октября стало известно, что футболисты «Баварии» недовольны тренером. Игроки считают, что Нагельсман не может управлять командой во время неудачно складывающихся матчей.

Ранее сообщалось, что у Нагельсмана и голкипера Мануэля Нойера испортились отношения в клубе.