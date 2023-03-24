Узнать больше

Источник: Тухель возглавит «Баварию»

Короткая ссылка
Руководство «Баварии» рассматривает Томаса Тухеля на должность главного тренера команды.

Стороны уже пришли к договорённости, Тухель согласился на работу, поэтому контракт со специалистом согласован, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter

Действующим тренером мюнхенского клуба является Юлиан Нагельсман, которым недовольны игроки команды. Футболисты считают, что специалист не может управлять командой во время неудачно складывающихся матчей. 

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера. Немец возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под его руководством выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тухель может возглавить «Реал».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить