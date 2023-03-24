Источник: Тухель возглавит «Баварию»

Руководство «Баварии» рассматривает Томаса Тухеля на должность главного тренера команды.

Стороны уже пришли к договорённости, Тухель согласился на работу, поэтому контракт со специалистом согласован, сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Действующим тренером мюнхенского клуба является Юлиан Нагельсман, которым недовольны игроки команды. Футболисты считают, что специалист не может управлять командой во время неудачно складывающихся матчей.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера. Немец возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под его руководством выиграл Лигу чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тухель может возглавить «Реал».