Bild: «Реал» рассматривает Тухеля на пост главного тренера

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Реал».

Как сообщает Bild, после ухода из «Челси» немецкий специалист начал изучение испанского языка. Тренер также определил клубы, которые были бы ему интересны в качестве следующего места работы. В их число вошли «Ювентус», «Атлетико», «Барселона», «Бавария» и «Реал».

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немец возглавил команду в январе 2021 года. В прошлом сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Как сообщает The Athletic, 63-летний Карло Анчелотти будет отправлен в отставку, если сливочные не выиграют трофеи в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает возможность возвращения Тухеля.