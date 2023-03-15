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Bild: «Реал» рассматривает Тухеля на пост главного тренера

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Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может возглавить «Реал».
Bild: «Реал» рассматривает Тухеля на пост главного тренера
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Bild, после ухода из «Челси» немецкий специалист начал изучение испанского языка. Тренер также определил клубы, которые были бы ему интересны в качестве следующего места работы. В их число вошли «Ювентус», «Атлетико», «Барселона», «Бавария» и «Реал».

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немец возглавил команду в январе 2021 года. В прошлом сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Как сообщает The Athletic, 63-летний Карло Анчелотти будет отправлен в отставку, если сливочные не выиграют трофеи в нынешнем сезоне.

Ранее сообщалось, что ПСЖ рассматривает возможность возвращения Тухеля.

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