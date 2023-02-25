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Источник: ПСЖ рассматривает возможность возвращения Тухеля

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Бывший тренер «Челси» Томас Тухель может вновь возглавить ПСЖ.
Источник: ПСЖ рассматривает возможность возвращения Тухеля
  • Legion-Media

Как сообщает журналист Адриен Гренье в социальных сетях, руководители французского клуба рассматривают возможность возвращения на пост главного тренера Тухеля в том случае, если действующий наставник Кристоф Галтье покинет занимаемую должность в конце сезона.

По информации источника, Тухель не намерен спешить с решением, так как понимает, что может получить летом другие предложения о работе.

7 сентября «Челси» отправил в отставку Тухеля с поста главного тренера команды. Немец возглавил команду в январе 2021 года. В том сезоне «Челси» под руководством Тухеля выиграл Лигу чемпионов.

Тухель покинул ПСЖ в декабре 2020 года. Под его руководством ПСЖ дважды стал чемпионом Франции и единственный раз в истории дошёл до финала Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что Тухель готов стать главным тренером «Баварии» или «Реала».

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