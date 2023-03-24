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Источник: «Бавария» уволит Нагельсмана из-за результатов в Бундеслиге

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«Бавария» решила уволить Юлиана Нагельсмана из-за неудовлетворительного выступления в Бундеслиге.
Источник: «Бавария» уволит Нагельсмана из-за результатов в Бундеслиге
  • AP
  • © Martin Meissner

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Также в руководстве клуба считают, что молодёжь команды перестала развиваться под руководством тренера.

23 марта появилась информация, что руководство «Баварии» рассматривает возможность увольнения Нагельсмана.

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» 53 очка.

Ранее сообщалось, что Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм».

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