Источник: «Бавария» уволит Нагельсмана из-за результатов в Бундеслиге

«Бавария» решила уволить Юлиана Нагельсмана из-за неудовлетворительного выступления в Бундеслиге.

Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

Также в руководстве клуба считают, что молодёжь команды перестала развиваться под руководством тренера.

23 марта появилась информация, что руководство «Баварии» рассматривает возможность увольнения Нагельсмана.

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» 53 очка.

Ранее сообщалось, что Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм».