Источник: «Бавария» уволит Нагельсмана из-за результатов в Бундеслиге
- AP
- © Martin Meissner
Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.
Также в руководстве клуба считают, что молодёжь команды перестала развиваться под руководством тренера.
23 марта появилась информация, что руководство «Баварии» рассматривает возможность увольнения Нагельсмана.
«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» 53 очка.
Ранее сообщалось, что Нагельсман может возглавить «Тоттенхэм».