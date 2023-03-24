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Руководство «Баварии» официально уволило главного тренера Нагельсмана

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Руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение уволить главного тренера команды Юлиана Нагельсмана.
Руководство «Баварии» официально уволило главного тренера Нагельсмана
  • AP
  • © Martin Meissner

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Тухель подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды. 

По информации СМИ, Нагельсман уволен из-за неудовлетворительного выступления в Бундеслиге.

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» 53 очка.

Ранее сообщалось, что у Нагельсмана и голкипера Мануэля Нойера испортились отношения в клубе.

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