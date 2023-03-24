Руководство «Баварии» официально уволило главного тренера Нагельсмана

Руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение уволить главного тренера команды Юлиана Нагельсмана.

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что Тухель подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды.

По информации СМИ, Нагельсман уволен из-за неудовлетворительного выступления в Бундеслиге.

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» 53 очка.

Ранее сообщалось, что у Нагельсмана и голкипера Мануэля Нойера испортились отношения в клубе.