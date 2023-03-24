Руководство «Баварии» официально уволило главного тренера Нагельсмана
- AP
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Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель, сообщается на официальном сайте клуба.
Отмечается, что Тухель подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды.
По информации СМИ, Нагельсман уволен из-за неудовлетворительного выступления в Бундеслиге.
«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» 53 очка.
Ранее сообщалось, что у Нагельсмана и голкипера Мануэля Нойера испортились отношения в клубе.