Мостовой: с точки зрения результатов «Баварии» увольнение Нагельсмана выглядит достаточно неожиданно

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.

«С точки зрения результатов увольнение Нагельсмана выглядит достаточно неожиданно. В Лиге чемпионов прошли дальше, в чемпионате в списке лидеров идут. Однако с ним было много скандалов в клубе», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель.

Отмечается, что Тухель подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды.

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» — 53.

Ранее сообщалось, что у Нагельсмана и голкипера Мануэля Нойера испортились отношения в клубе.