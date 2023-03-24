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Мостовой: с точки зрения результатов «Баварии» увольнение Нагельсмана выглядит достаточно неожиданно

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсмана.

«С точки зрения результатов увольнение Нагельсмана выглядит достаточно неожиданно. В Лиге чемпионов прошли дальше, в чемпионате в списке лидеров идут. Однако с ним было много скандалов в клубе», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель. 

Отмечается, что Тухель подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды. 

«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» — 53.

Ранее сообщалось, что у Нагельсмана и голкипера Мануэля Нойера испортились отношения в клубе.

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