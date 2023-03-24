Мостовой: с точки зрения результатов «Баварии» увольнение Нагельсмана выглядит достаточно неожиданно
«С точки зрения результатов увольнение Нагельсмана выглядит достаточно неожиданно. В Лиге чемпионов прошли дальше, в чемпионате в списке лидеров идут. Однако с ним было много скандалов в клубе», — цитирует Мостового «Чемпионат».
Нагельсмана на посту главного тренера команды сменит Томас Тухель.
Отмечается, что Тухель подписал контракт до 30 июня 2025 года и 27 марта впервые проведёт тренировку команды.
«Бавария» идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата Германии. На счету команды 52 очка. У лидирующей «Боруссии» — 53.
Ранее сообщалось, что у Нагельсмана и голкипера Мануэля Нойера испортились отношения в клубе.