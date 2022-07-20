В центре внимания: как Левандовски перешёл в «Барселону», Стерлинг — в «Челси», а Погба вернулся в «Ювентус»

Отыгравший восемь лет в «Баварии» Роберт Левандовски всё-таки перешёл в «Барселону». На вырученные от сделки деньги мюнхенцы приобрели одного из самых перспективных защитников мира — Маттейса де Лигта. Поль Погба вернулся в «Ювентус» после шести сезонов в «Манчестер Юнайтед», а «Челси» выкупил у «Манчестер Сити» одного из лучших бомбардиров АПЛ последних лет Рахима Стерлинга. Самые обсуждаемые футбольные трансферы последних недель — в материале RT.

Роберт Левандовски («Бавария» ⇒ «Барселона»)

Сумма трансфера: €45 млн + €15 млн.

Менее чем за месяц до старта чемпионата Испании решилась судьба Роберта Левандовски, на протяжении последних месяцев выражавшего страстное желание перебраться в Каталонию. «Барселона» всё же не сумела осуществить сделку на своих условиях и обязалась выплатить «Баварии» желанные €60 млн. Правда, с небольшой оговоркой. По данным El Pais, €15 млн фигурируют в качестве бонусов (по официальной информации речь идёт о €5 млн) и будут выплачены, если поляк поможет сине-гранатовым квалифицироваться в Лигу чемпионов и отработает год по новому контракту. Очевидно, что помешать этому может лишь невероятное стечение обстоятельств.

Одним из первых переход Левандовски прокомментировал Юлиан Нагельсман. Если верить СМИ, именно наставник мюнхенцев стал одной из причин побега форварда из команды, в которой тот провёл ярчайшие восемь лет карьеры. Специалист задался риторическим вопросом, как «единственный в мире клуб, не имеющий денег, способен купить любого игрока, какого пожелает». Поляк в долгу не остался и заявил, что в «Баварии» так много «талантливых игроков атаки», что они и без него могут добавить вариативности в нападении. Тем самым он намекнул, что испытывавшему проблемы коллективу сейчас не нужен чистый форвард.

Также Левандовски назвал решение об уходе из «Баварии» самым сложным в своей жизни и заявил, что переезжает на «Камп Ноу» с надеждой завоевать титулы. И хотя сейчас каталонцы находятся в процессе перестройки, время для достижения этой цели у него предостаточно. Контракт поляка с сине-гранатовыми рассчитан на четыре года и существует высокая вероятность, что Роберт отработает его до конца. По крайней мере, выкупить его у 26-кратных чемпионов Испании будет непросто. Как сообщили в клубе, в соглашении прописана сумма отступных в размере €500 млн.

Рафинья («Лидс» ⇒ «Барселона»)

Сумма трансфера: €58 млн.

Но если Левандовски стал пока самым звёздным новобранцем каталонцев, то бразильский вингер Рафинья — самым дорогим. Его покупка обошлась в более чем полсотни миллионов евро, а среди других претендентов на игрока назывались «Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал». Те же «канониры» были готовы отдать €75 млн, но сам Рафинья чётко дал понять, что хочет продолжить карьеру именно на Пиренеях.

И хотя бразилец назывался в качестве одной из главных целей клуба в летний период дозаявок, место в составе ему отнюдь не гарантировано. Ведь на прошлой неделе контракт с «Барселоной» продлил его прямой конкурент по позиции — Усман Дембеле. Большую часть прошлого сезона он терроризировал боссов требованиями по зарплате и угрожал отъездом, но в итоге его переход в «Пари Сен-Жермен» сорвался, а он был вынужден согласиться на предложенные условия. В итоге вместо желаемых €43 млн в год нападающий будет зарабатывать €11 млн — и это с учётом всевозможных бонусов.

Маттейс де Лигт («Ювентус» ⇒ «Бавария»)

Сумма трансфера: €67 млн + €10 млн.

Что касается мюнхенцев, то вырученные от продажи Левандовски средства были сразу пущены в ход. Причём направлены они на усиление оборонительной, а не атакующей линии. У «Ювентуса» был выкуплен Маттейс де Лигт, который входит в тройку самых дорогих защитников мира по версии Transfermarkt. Голландец стоит €70 млн, а более ценными считаются лишь Рубен Диаш (€75 млн) и Трент Александер-Арнольд (€80 млн). При этом сделка получилась крайне выгодной с финансовой точки зрения, поскольку компенсация за переход игрока будет выплачиваться на протяжении четырёх лет.

Покупкой де Лигта «Бавария» убила сразу двух зайцев. Во-первых, компенсировала потерю Никласа Зюле, летом перешедшего в дортмундскую «Боруссию» в статусе свободного агента. Во-вторых, приобрела одного из самых талантливых защитников мира, способного закрыть эту позицию на долгие годы. За свою карьеру Маттейс уже успел завоевать золото первенств Нидерландов и Италии, дойти с «Аяксом» до полуфинала Лиги чемпионов и финала Лиги Европы. И всё это до наступления 23 лет. Плюс ко всему, в плане стиля он идеально подходит Нагельсману. Голландец не только отлично чувствует себя при игре с высокой линией обороны, но также обладает отличным первым пасом. Вопрос лишь в том, насколько комфортно ему будет выступать в паре с Дайо Упамекано, ведь тот нередко допускает ошибки.

Поль Погба («Манчестер Юнайтед» ⇒ «Ювентус»)

Сумма трансфера: свободный агент.

Пока «Ювентус» ищет замену ушедшему де Лигту, перезапустить свою карьеру в Турине готовится Поль Погба. В 2016 году он возвращался во взрастивший его «Манчестер Юнайтед» в качестве самого дорогого футболиста мира и с надеждами взять «Золотой мяч». Но за шесть лет не только не приблизился к цели, но получил клеймо вечно недовольного игрока, который своей причёске уделяет больше внимания, чем спорту, а истинный уровень демонстрирует лишь по большим праздникам. За это время француз лишь однажды преодолел отметку в 20 очков по системе «гол + пас» за сезон и выиграл лишь два турнира на клубном уровне — Лигу Европы и Кубок английской лиги, а блистал лишь в сборной.

На бумаге Погба должен стать краеугольным камнем в построениях Массимилиано Аллегри и помочь «Ювентусу» вернуть былое величие, но сомнений в этом предостаточно. За последние годы туринцы проделали путь от гегемона Серии А до коллектива, с трудом попадающего в зону Лиги чемпионов, и уже не имеют той россыпи звёзд в составе. И нет никаких гарантий, что в окружении Адриена Рабьо и Уэстона Маккенни хавбек снова не загрустит и не начнёт больше жаловаться, чем заниматься прямыми обязанностями.

Калиду Кулибали («Наполи» ⇒ «Челси»)

Сумма трансфера: €38 млн + €2 млн.

Оборону решили укрепить и «аристократы», за последние пару месяцев успевшие потерять Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Оба игрока покинули Лондон в статусе свободных агентов и поставили Томаса Тухеля в сложное положение. Из квалифицированных центральных защитников в его распоряжении остались лишь 37-летний Тьяго Силва и молодые Маланг Сарр и Трево Чалоба, который пока не может похвастаться стабильностью. И это с учётом приверженности немца схеме 3—4—2—1, предполагающей наличие хотя бы пяти исполнителей этого амплуа.

Несомненно, Кулибали является звёздным защитником и способен усилить любую команду. Однако в его случае немного обидно, что переход в топ-клуб состоялся после того, как он разменял четвёртый десяток. Последние годы сенегалец считался одним из сильнейших на своей позиции, но продолжал выступать за «Наполи» — коллектив с историей, но не гранд. И причина тому в несговорчивости босса неаполитанцев Аурелио де Лаурентиса, до последнего удерживавшего центрбека.

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Даже нынешним летом руководство итальянцев довольно вызывающе вело себя в ходе переговоров и до последнего уверяло, что никуда не отпустит своего ведущего футболиста. И это при том, что уже в 2023-м тот мог стать свободным агентом. Но в итоге спортсмен всё же добился своего и уже совсем скоро предпримет попытку выиграть первый национальный чемпионат в карьере. До этого он побеждал лишь в кубковых турнирах.

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити» ⇒ «Челси»)

Сумма трансфера: €55,7 млн + €3 млн.

При этом лондонцы не остановились на приобретении Кулибали и совершили один из самых громких трансферов внутри АПЛ, переманив у прямых конкурентов Рахима Стерлинга. В последние пару лет англичанин перестал считаться железным футболистом основы «Манчестер Сити» и стал реже выходить с первых минут, но при этом продолжал демонстрировать солидную результативность. На протяжении двух сезонов он набирал по 26 очков по системе «гол + пас», и это в условиях сокращения игрового времени. Неудивительно, что «Челси» был рад заполучить такого форварда, да ещё и по не самой высокой цене.

Если брать сумму компенсации, то переход Стерлинга не входит даже в топ-5 самых затратных в летнее трансферное окно, уступая не только дорогостоящим Эрлингу Холанду и Дарвину Нуньесу, но даже Лисандро Мартинесу. 24-летний центральный защитник «Аякса» обошёлся МЮ в €67,37 млн — и это при том, что ранее он не выступал в топ-5 лиг Европы. Рахим же станет гарантированным усилением. Он не только сделает фланги «синих» более мобильными и позволит им представлять ещё большую угрозу при контратаках, но и с большой долей вероятности пополнит голевой счёт команды. В последний раз он завершал сезон АПЛ с менее чем десятью мячами на счету в 2016 году.