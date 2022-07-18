Sport.es: «Барселона» хочет, чтобы Левандовски играл под девятым номером ради заработка

Короткая ссылка
В «Барселоне» хотят, чтобы новый форвард клуба, поляк Роберт Левандовски, выступал под девятым номером.
Sport.es: «Барселона» хочет, чтобы Левандовски играл под девятым номером ради заработка
  • AP
  • © Matthias Schrader

Руководство каталонской команды хочет установить иерархию среди игроков, которая будет формироваться по спортивному принципу, сообщает Sport.es. Отмечается что это решение связано с тем, что футболки известных футболистов с популярными номерами лучше продаются.

Сейчас под девятым номером выступает голландец Мемфис Депай. Напомним, что в «Баварии» Левандовски также выступал под этим номером.  

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что Левандовски прибыл во Флориду, где начался сбор «Барселоны».

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить