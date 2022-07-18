Sport.es: «Барселона» хочет, чтобы Левандовски играл под девятым номером ради заработка

В «Барселоне» хотят, чтобы новый форвард клуба, поляк Роберт Левандовски, выступал под девятым номером.

Руководство каталонской команды хочет установить иерархию среди игроков, которая будет формироваться по спортивному принципу, сообщает Sport.es. Отмечается что это решение связано с тем, что футболки известных футболистов с популярными номерами лучше продаются.

Сейчас под девятым номером выступает голландец Мемфис Депай. Напомним, что в «Баварии» Левандовски также выступал под этим номером.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что Левандовски прибыл во Флориду, где начался сбор «Барселоны».