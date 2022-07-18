Sport.es: «Барселона» хочет, чтобы Левандовски играл под девятым номером ради заработка
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Руководство каталонской команды хочет установить иерархию среди игроков, которая будет формироваться по спортивному принципу, сообщает Sport.es. Отмечается что это решение связано с тем, что футболки известных футболистов с популярными номерами лучше продаются.
Сейчас под девятым номером выступает голландец Мемфис Депай. Напомним, что в «Баварии» Левандовски также выступал под этим номером.
33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Ранее сообщалось, что Левандовски прибыл во Флориду, где начался сбор «Барселоны».