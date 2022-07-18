Левандовски присоединился к «Барселоне» в США
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Об этом сообщила пресс-служба «Барселоны» в Twitter.
«Я очень рад присоединиться к «Барселоне». Вперёд, «Барса»», — цитирует Левандовски пресс-служба клуба.
33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Ранее Левандовски попрощался с «Баварией».