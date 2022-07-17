Польский форвард Роберт Левандовски попрощался с «Баварией» и её фанатами.

«Я хотел бы поблагодарить своих товарищей по команде, всех сотрудников и руководство «Баварии». Также благодарю всех, кто поддерживал нас и помог нам выиграть множество титулов. Я очень горжусь всем, чего мы достигли вместе. Прежде всего я хотел бы поблагодарить болельщиков — именно вы делаете клуб таким, какой он есть», — написал Левандовски в своих социальных сетях.

Он также заявил, что игроки приходят в клуб только на мгновение. По его словам, для него этот момент — восемь прекрасных лет, которые навсегда останутся в его сердце.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, с тем чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Левандовски продолжит карьеру в «Барселоне».