«Бавария» договорилась с «Барселоной» о трансфере Левандовски
- AP
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Уточняется, что немецкая команда сообщила о договоренности с каталонцами относительно перехода польского форварда.
33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, с тем чтобы клуб отпустил его в «Барселону».
Ранее директор «Баварии» Кан подтвердил, что клуб согласовал трансфер Левандовски в «Барселону».