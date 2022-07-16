«Бавария» договорилась с «Барселоной» о трансфере Левандовски

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски продолжит карьеру в чемпионате Испании.

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Уточняется, что немецкая команда сообщила о договоренности с каталонцами относительно перехода польского форварда.

33-летний футболист выступал за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, с тем чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее директор «Баварии» Кан подтвердил, что клуб согласовал трансфер Левандовски в «Барселону».