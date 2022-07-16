Директор «Баварии» Кан подтвердил, что клуб согласовал трансфер Левандовски в «Барселону»

Короткая ссылка
Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что клуб согласовал переход нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».
Директор «Баварии» Кан подтвердил, что клуб согласовал трансфер Левандовски в «Барселону»
  • Gettyimages.ru

«Мы достигли соглашения с «Барселоной». Пока, однако, только в устной форме, документы ещё не подписаны. Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для «Баварии». Мы сочли, что лучше разрешить Роберту уйти», — приводит слова Кана Bild.

Он также заявил, что «Барселона» предложила сумму, которую сочли разумной в немецком клубе. По его словам, в последнее время «Бавария» была очень успешна на трансферном рынке и подписала Садио Мане.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, с тем чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла договорённостей с «Баварией» о переходе Роберта Левандовски.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить