Директор «Баварии» Кан подтвердил, что клуб согласовал трансфер Левандовски в «Барселону»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан подтвердил, что клуб согласовал переход нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».

«Мы достигли соглашения с «Барселоной». Пока, однако, только в устной форме, документы ещё не подписаны. Моя работа заключается исключительно в том, чтобы всегда добиваться лучшего для «Баварии». Мы сочли, что лучше разрешить Роберту уйти», — приводит слова Кана Bild.

Он также заявил, что «Барселона» предложила сумму, которую сочли разумной в немецком клубе. По его словам, в последнее время «Бавария» была очень успешна на трансферном рынке и подписала Садио Мане.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, с тем чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Барселона» достигла договорённостей с «Баварией» о переходе Роберта Левандовски.