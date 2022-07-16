Итальянский журналист: «Барселона» договорилась с «Баварией» о переходе Левандовски

«Барселона» достигла договорённостей с «Баварией» о переходе польского форварда немецкой команды Роберта Левандовски.

Соглашение рассчитано до 2025 года, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём Twitter-аккаунте. Отмечается, что официальное объявление будет сделано в ближайшее время, а «Бавария» получит за эту сделку €50 млн.

Сообщается, что Левандовски категорически не желал вести переговоры с «Челси» или ПСЖ, твёрдо настаивая на продолжении карьеры только в «Барселоне».

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее председатель Польского футбольного союза Збигнев Бонек подтвердил переход Левандовски в «Барселону».