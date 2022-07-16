В Федерации футбола Польши подтвердили трансфер Левандовски в «Барселону»

Председатель Польского футбольного союза (PZPN) Збигнев Бонек подтвердил переход нападающего «Баварии» и капитана сборной Польши Роберта Левандовски в «Барселону».

«То, что Левандовски будет в Барселоне, на 100% точно», — написал Бонек в социальных сетях.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Барселона» сделала последнее предложение «Баварии» по Левандовски.