Sport.es: «Барселона» сделала последнее предложение «Баварии» по Левандовски
По информации Sport.es, клуб предложил мюнхенцам за игрока €50 млн. Отмечается, что самому Левандовски был предложен контракт на три года с возможностью продления ещё на один сезон. Спортсмен поскорее хочет присоединиться к «Барселоне» и не рассматривает других вариантов.
33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».
Ранее сообщалось, что Левандовски готов перейти в «Челси» в случае срыва переговоров с «Барселоной».