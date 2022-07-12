Sport.es: «Барселона» сделала последнее предложение «Баварии» по Левандовски

Каталонская «Барселона» предприняла последнюю попытку для подписания форварда мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации Sport.es, клуб предложил мюнхенцам за игрока €50 млн. Отмечается, что самому Левандовски был предложен контракт на три года с возможностью продления ещё на один сезон. Спортсмен поскорее хочет присоединиться к «Барселоне» и не рассматривает других вариантов.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее сообщалось, что Левандовски готов перейти в «Челси» в случае срыва переговоров с «Барселоной».