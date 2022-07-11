Daily Star: Левандовски готов перейти в «Челси» в случае срыва переговоров с «Барселоной»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в «Челси».

По информации Daily Star, футболист рассматривает лондонский клуб, если его переговоры с «Барселоной» провалятся. Отмечается, что Левандовски твёрдо намерен стать игроком каталонского клуба.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее Левандовски сказал Хави, что хочет играть в «Барселоне».