AS: Левандовски сказал Хави, что хочет играть в «Барселоне»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски встретился с главным тренером «Барселоны» Хави на Ибице.

По информации AS, футболист сказал тренеру, что хочет играть в «Барселоне». Отмечается, что они также обсуждали отпуск и семейные моменты.

«Я очень хочу работать с вами», — сказал Левандовски на прощание Хави.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» не могут связаться с «Баварией» по поводу трансфера Левандовски.