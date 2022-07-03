AS: Левандовски сказал Хави, что хочет играть в «Барселоне»
- AP
По информации AS, футболист сказал тренеру, что хочет играть в «Барселоне». Отмечается, что они также обсуждали отпуск и семейные моменты.
«Я очень хочу работать с вами», — сказал Левандовски на прощание Хави.
33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».
Ранее сообщалось, что в «Барселоне» не могут связаться с «Баварией» по поводу трансфера Левандовски.