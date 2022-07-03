AS: Левандовски сказал Хави, что хочет играть в «Барселоне»

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски встретился с главным тренером «Барселоны» Хави на Ибице.
AS: Левандовски сказал Хави, что хочет играть в «Барселоне»
  • AP

По информации AS, футболист сказал тренеру, что хочет играть в «Барселоне». Отмечается, что они также обсуждали отпуск и семейные моменты.

«Я очень хочу работать с вами», — сказал Левандовски на прощание Хави.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее сообщалось, что в «Барселоне» не могут связаться с «Баварией» по поводу трансфера Левандовски.

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