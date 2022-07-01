Источник: в «Барселоне» не могут связаться с «Баварией» по поводу трансфера Левандовски

Руководство «Барселоны» не может дозвониться до мюнхенской «Баварии» по поводу трансфера нападающего Роберта Левандовски.

Как сообщает Suddeutsche Zeitung, в испанском клубе выразили недовольство по поводу того, что официальные лица мюнхенского клуба не принимают звонки от спортивного директора Матеу Алемани.

Отмечается, что «Барселона» отправила предложение в клуб заказным письмом, которое доставляется через испанскую почту.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о возможном переходе Левандовски.