Источник: в «Барселоне» не могут связаться с «Баварией» по поводу трансфера Левандовски
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Как сообщает Suddeutsche Zeitung, в испанском клубе выразили недовольство по поводу того, что официальные лица мюнхенского клуба не принимают звонки от спортивного директора Матеу Алемани.
Отмечается, что «Барселона» отправила предложение в клуб заказным письмом, которое доставляется через испанскую почту.
33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.
Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».
Ранее почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о возможном переходе Левандовски.