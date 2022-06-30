Президент «Баварии» прокомментировал новое предложение по Левандовски

Почётный президент «Баварии» Ули Хёнесс высказался о возможном переходе нападающего Роберта Левандовски в «Барселону».

«Я ничего не знаю о новом предложении по Левандовски. Но я слышал, что в Мюнхене говорят, что «Барселоне» не стоит делать дополнительное предложение по форварду», — цитирует Хёнесса Marca.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее сообщалось, что «Барселона» сделала «Баварии» новое предложение по Левандовски.