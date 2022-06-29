Bild: «Барселона» сделала «Баварии» новое предложение по Левандовски

Каталонская «Барселона» не теряет надежды подписать нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовски.

По информации Bild, каталонский клуб сделал третье предложение — €40 млн плюс €5 млн в виде бонусов. Отмечается, что мюнхенцы будут рассматривать предложения от €50 млн.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды, чтобы клуб отпустил его в «Барселону».

Ранее Садио Мане оценил вероятность ухода Роберта Левандовски из «Баварии».