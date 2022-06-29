Мане оценил вероятность ухода Левандовски из «Баварии»

Нападающий «Баварии» Садио Мане прокомментировал возможный уход форварда Роберта Левандовски из мюнхенской команды.

«Конечно, Роберт — один из лучших нападающих в мире. Но я не тот человек, который может говорить о его будущем или советовать, как поступать клубу в той или иной ситуации», — цитирует Мане Sport Bild.

Напомним, что «Барселона» была готова заплатить за Левандовски €50 млн, однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Футболист в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды.

33-летний игрок выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что Левандовски планирует перейти в «Барселону» до сборов в «Баварии».