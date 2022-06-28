Источник: Левандовски планирует перейти в «Барселону» до сборов в «Баварии»

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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски хочет покинуть мюнхенский клуб и перейти в «Барселону» до начала сборов.
Источник: Левандовски планирует перейти в «Барселону» до сборов в «Баварии»
  • AP

По информации Sport.es, 33-летний форвард надеется на закрытие сделки с испанским клубом до 12 июля, так как иначе ему придётся присоединиться к сборам «Баварии».

«Барселона» была готова заплатить за польского нападающего €50 млн, однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкой команды.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе «Баварии» поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии, а также провёл 253 матча в Бундеслиге, в которых забил 238 мячей.

Ранее сообщалось, что футболисты «Баварии» недовольны поведением Левандовски и ждут его ухода.

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