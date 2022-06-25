Источник: футболисты «Баварии» недовольны поведением Левандовски и ждут его ухода

Игроки мюнхенской «Баварии» хотят, чтобы нападающий Роберт Левандовски покинул клуб в летнее трансферное окно.

По информации The Athletic, футболисты уже несколько месяцев обсуждают уход форварда. Отмечается, что они устали от поведения Левандовски в публичном пространстве.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. В Бундеслиге за «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

«Барселона» была готова заплатить за польского нападающего €50 млн. Однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что «Бавария» отклонила второе предложение по Левандовски.