Источник: «Бавария» отклонила второе предложение по Левандовски

«Бавария» отклонила второе предложение «Барселоны» по форварду Роберту Левандовски.

Об этом сообщает The Telegraph.

Напомним, что каталонский клуб был готов заплатить за польского нападающего €50 млн. Однако руководство «Баварии» не ответило на это предложение. Левандовски в начале июня объявил бойкот руководству немецкого клуба.

33-летний футболист выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. В Бундеслиге за «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

Ранее сообщалось, что Левандовски входит в сферу интересов французского «Пари Сен-Жермен».