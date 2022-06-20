Источник: ПСЖ готов предложить контракт Левандовски

В сферу интересов «Пари Сен-Жермен» входит нападающий мюнхеской «Баварии» Роберт Левандовски.

По информации RMC Sport, клуб готов предложить игроку контракт. При этом основным претендентом на футболиста остаётся «Барселона».

Напомним, что Левандовски выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. За «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

Игрок неоднократно заявлял о желании покинуть «Баварию» из-за разногласий с руководством клуба.

Ранее сообщалось, что «Барселона» согласилась заплатить €50 млн за Левандовски.