AS: «Барселона» согласилась заплатить €50 млн за Левандовского

Испанский клуб согласился заплатить €50 млн за польского нападающего «Баварии» Роберта Левандовского.

Об этом сообщает AS. В каталонском клубе проработали план, благодаря которому смогут без последствий закрыть трансфер польского футболиста. Клуб намерен заполучить нападающего в летнее трансферное окно.

Левандовски выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. За «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.

Ранее сообщалось, что «Бавария» заключила соглашение с нападающим Садио Мане.