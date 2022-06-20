AS: «Барселона» согласилась заплатить €50 млн за Левандовского
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Об этом сообщает AS. В каталонском клубе проработали план, благодаря которому смогут без последствий закрыть трансфер польского футболиста. Клуб намерен заполучить нападающего в летнее трансферное окно.
Левандовски выступает за мюнхенский клуб с 2014 года. В составе немецкой команды поляк стал победителем Лиги чемпионов и многократным чемпионом Германии. За «Баварию» он провёл 252 матча, в которых забил 237 мячей.
Ранее сообщалось, что «Бавария» заключила соглашение с нападающим Садио Мане.