Sky Sports: «Бавария» подписала контракт с Мане

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Мюнхенская «Бавария» заключила соглашение с нападающим Садио Мане.
Sky Sports: «Бавария» подписала контракт с Мане
  • AP
  • © Jon Super

Как сообщает Sky Sports, контракт с 30-летним форвардом рассчитан на три года.

Отмечается, что футболист перейдёт в «Баварию» в сезоне-2022/23.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» уступил «Реалу» (0:1). В чемпионской гонке АПЛ подопечные Юргена Клоппа также остались с серебряными медалями.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 2016 года. Он сыграл за команду 196 матчей, в которых забил 90 мячей.

Ранее спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич высказался о будущем нападающего Роберта Левандовски в мюнхенском клубе.

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