Переезд Мане, возвращение Лукаку, миграция Жезуса и Ришарлисона: самые обсуждаемые трансферы последних недель в футболе

В большинстве сильнейших чемпионатов Европы летний период дозаявок официально открылся лишь в июле, однако новости о громких переходах поступают уже несколько недель. «Бавария» выкупила контракт Садио Мане у «Ливерпуля» и поставила в сложную ситуацию Роберта Левандовски, а «Челси» отпустил не прижившегося в команде Ромелу Лукаку в «Интер». «Арсенал» нашёл замену покинувшему клуб Александру Ляказетту, а «Тоттенхэм» приобрёл конкурента для Гарри Кейна и Сон Хын Мина. В свою очередь, «Манчестер Сити» пополнил состав одним из самых дорогих английских опорных хавбеков, а «Барселона» бесплатно подписала топ-защитника.

Садио Мане («Ливерпуль» ⇒ «Бавария»)

Сумма трансфера: €32 млн.

Несколько недель назад завершилась одна из главных саг летнего периода дозаявок. О возможном переезде Мане сообщалось ещё в мае, но мешали несколько обстоятельств: финансовые запросы «Ливерпуля» и отсутствие определённости по Роберту Левандовски. На бумаге Садио должен был стать заменой твёрдо решившему перебраться в «Барселону» поляку, но клубы не смогли договориться о сумме отступных. Чемпионы Германии требовали €60 млн за выкуп контракта игрока, в то время как каталонцы были готовы заплатить на треть меньше.

В итоге Левандовски оказался в сложной ситуации. По состоянию на начало июля он так и не пополнил состав сине-гранатовых, в то время как «Бавария» уже приобрела Мане. И хотя тот большую часть карьеры провёл в роли левого вингера и в теории может образовать связку с Робертом, в новой команде рассматривается прежде всего на позицию «девятки». Об этом писали в местных СМИ, а спортивный директор клуба Хасан Салихамиджич отмечал, что сенегалец идеально подходит под философию Юлиана Нагельсмана, предпочитающего использовать в центре нападения более мобильного и прессингующего форварда. В «Лейпциге» тренер делал ставку на скоростного Тимо Вернера, а Садио вполне можно назвать его более прокаченной версией. Кроме того, это вполне может быть своеобразной шпилькой поляку. Ведь ранее сообщалось о его конфликте с тренером по тактическим вопросам.

Сам Мане подписал с «Баварией» контракт до 2025 года и уже успел неоднократно признаться ей в любви. По его словам, в новом коллективе он способен выиграть все трофеи в современном футболе, включая кубок Лиги чемпионов. До настоящего момента сенегалец трижды играл в финале престижного еврокубка с «Ливерпулем», но победил лишь однажды: дважды на пути мерсисайдцев встал «Реал».

Ромелу Лукаку («Челси» ⇒ «Интер»)

Сумма трансфера: €8 млн (аренда).

Летом 2022 года Туманный Альбион покинул ещё один топ-форвард. Но если Мане подписал с «Баварией» полноценное соглашение, то Ромелу Лукаку перешёл в «Интер» на правах аренды. Правда, в его случае это можно расценивать как возвращение. Бельгиец выступал за нерадзурри с 2019 по 2021 год и даже помог им выиграть скудетто впервые за 11 лет. В том сезоне он забил 30 мячей и отдал 10 результативных передач во всех турнирах, после чего был куплен «Челси» за рекордные для клуба £97,5 млн. К слову, за синих он также играл ещё в раннем возрасте, но не слишком удачно.

Ничего не изменилось и в этот раз. К удивлению многих Томас Тухель не стал перестраивать схему игры «Челси» под дорогостоящего нападающего, вследствие чего тот не мог использовать свои сильные стороны. Лукаку быстро зачах, а зимой вышло его скандальное интервью Sky Sport Italia. В нём он раскритиковал принципы немецкого тренера, признался в любви к «Интеру» и заявил, что не хотел покидать клуб, но был вынужден уйти из-за сложностей в переговорах по контракту. Его слова не пришлись по душе ни в Италии, ни в Англии. Фанаты миланцев обвинили Ромелу в предательстве, а главный тренер лондонцев перевёл его в запас. Так что во второй части сезона он выходил преимущественно на замену и в итоге отметился лишь 15 мячами в 44 встречах во всех соревнованиях.

Неудивительно, что после такого в «Челси» не были заинтересованы в продолжении сотрудничества с Лукаку, но и не могли выгодно продать его. Поэтому аренда в «Интер» стала самым логичным решением. Бельгиец вернулся туда, где блистал ранее как никогда, а лондонцы сэкономили £10 млн — именно столько получал форвард за год. Правда, летом 2023-го ему придётся вернуться в столицу Великобритании, ведь опции выкупа в соглашении не предусмотрено.

Габриэл Жезус («Манчестер Сити» ⇒ «Арсенал»)

Сумма трансфера: €52,2 млн.

Лишился нападающего и действующий чемпион Англии. Летом состав «горожан» пополнил Эрлинг Холанд, из аренды вернулся Хулиан Альварес, поэтому надобность в Габриэле Жезусе отпала. Так, за позицию «девятки» бразильцу было бы крайне непросто тягаться с одним из самых талантливых форвардов мира и потенциальным преемником Серхио Агуэро, а на флангах также предостаточно топовых исполнителей. Да ещё и «Арсенал» сделал выгодное предложение, от которого «Сити» не стал отказываться.

Заинтересованность «канониров» в Жезусе легко объяснима. Летом их покинул Александр Ляказетт, вследствие чего в команде образовался дефицит центральных нападающих, а найти более подходящего кандидата, чем бразилец, было сложно. Во-первых, по своему функционалу и антропометрии он очень напоминает француза. Во-вторых, о его сильных сторонах отлично осведомлён тренер «Арсенала» Микель Артета, три года проработавший ассистентом Пепа Гвардиолы в «Сити».

Поэтому неудивительно, что испанский специалист был крайне воодушевлён подписанием соглашения с футболистом и поспешил предречь ему яркое будущее в стане «пушкарей». И нет практически никаких сомнений, что шанс проявить себя у него точно будет. В настоящее время его единственный конкурент за место в старте — Эдди Нкетиа, забивший лишь 10 голов во всех турнирах в предыдущем сезоне.

Ришарлисон («Эвертон» ⇒ «Тоттенхэм»)

Сумма трансфера: €58 млн.

При этом самым дорогим приобретением последних недель стал соотечественник Жезуса. На протяжении четырёх последних сезонов Ришарлисон неизменно входил в число двух лучших бомбардиров «Эвертона», а в последнем даже обогнал более нацеленного на завершение Доминика Калверта-Льюина. «Помог» и сам англичанин, пропустивший 125 дней из-за травмы, но факт остаётся фактом. Бразилец в очередной раз подтвердил, что способен решать более серьёзные задачи, чем сохранение прописки в АПЛ. И променял вторую команду Ливерпуля на пусть и нетитулованный клуб из Лондона, но имеющий право представлять страну в Лиге чемпионов.

Правда, перспективы Ришарлисона в «Тоттенхэме» не ясны. Он вряд ли сумеет выиграть конкуренцию за место в старте у Гарри Кейна и Сон Хын Мина, да и в соперничестве с Деяном Кулусевски не выглядит явным фаворитом. Швед пополнил состав команды лишь зимой, но сходу пришёлся ко двору. В АПЛ он провёл 18 матчей и набрал 13 очков по системе «гол + пас» (5 + 8). У бразильца столько же, но для этого ему пришлось провести 30 встреч. А ведь ещё есть Лукас Моура, Стивен Бергвейн и Иван Перишич, которые также не горят желанием просиживать на лавке. В условиях плотного графика и наличия пяти замен у новобранца наверняка будет игровая практика, однако стать основным будет крайне непросто.

Калвин Филлипс («Лидс» ⇒ «Манчестер Сити»)

Сумма трансфера: €48,75 млн.

Ещё одним важным событием стал уход одного из самых дорогих английских опорных полузащитников из «Лидса». В неофициальном топе Калвин Филлипс занимает второе место (€50 млн) и уступает лишь Деклану Райсу из «Вест Хэма» (€80 млн), но даже это не позволяет ясно оценивать перспективы в новом клубе. По сути, хавбек оказывается в той же ситуации, что и Ришарлисон, и будет вынужден бороться за место в основе с превосходящим по силам соперником.

Согласно схеме Гвардиолы, в «Сити» предусмотрено наличие одного разыгрывающего опорника. И эта роль плотно занята Родри, который уже несколько лет не только выступает на высочайшем уровне, но продолжает прогрессировать. Прошлый сезон и вовсе получился одним из лучших в его карьере, подтверждением чему являются личные рекорды по голам, точным и продвигающим передачам, а также пасам по удар. Филлипс же львиную часть года пропустил из-за травмы подколенного сухожилия и уступил почти по всех аспектах, кроме действий в обороне. Но вряд ли этого будет достаточно, чтобы попасть в старт коллектива, ставящего во главу угла тотальный контроль над мячом.

Андреас Кристенсен («Челси» ⇒ «Барселона»)

Сумма трансфера: свободный агент.

В отличие от Филлипса, позиции Андреаса Кристенсена в новой команде кажутся более крепкими. Пусть Жерар Пике по-прежнему очень хорош, но находится в заключительной стадии карьеры, Клеман Лангле и Оскар Мингеса не отвечают стандартам топ-клуба, а Эрик Гарсия слишком молод. На бумаге датчанин кажется идеальным партнёром для добившегося серьёзного прогресса Рональда Араухо, а подписание сильного защитника в статусе свободного агента делает его трансфер практически идеальным. Но и в этом случае есть свои подводные камни.

Помимо Кристенсена, состав недавно пополнил ещё и Франк Кессье. Обоих подписали бесплатно, но при этом на солидную зарплату — около €6 млн в год. И это вряд ли понравилось воспитанникам академии «Барселоны», в настоящее время играющим за гораздо меньшие деньги. И особенно талантливому воспитаннику сине-гранатовых Гави, с которым пока так и не достигли договорённости о новом контракте.

Юный хавбек провёл впечатляющий дебютный сезон и сходу обрёл статус одной из главных надежд испанского футбола, но руководство было готово предложить ему гонорар на уровне других молодых игроков. И это при том, что в его окружении были осведомлены, на каких условиях в коллектив приходят датчанин и ивуариец.

До настоящего момента новый договор не был подписан, но в последнее время в переговорах наметился прогресс. Как сообщается, руководство «Барселоны» пошло навстречу полузащитнику и согласилось платить ему больше. Вопрос лишь в том, не спровоцирует ли это и других футболистов потребовать прибавки.