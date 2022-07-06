Источник: Роналду вновь не появился на тренировке «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в скором времени может покинуть клуб.

По информации журналиста Фабрицио Романо, футболист пропустил очередную тренировку команды. Он объяснил своё отсутствие семейными обстоятельствами. Отмечается, что агент игрока связывается с разными клубами по поводу перехода Роналду.

Португалец в сезоне-2021/22 провёл за «Манчестер Юнайтед» 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал три результативные передачи. Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. МЮ занял шестое место в АПЛ и не сможет принять участие в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что агент Роналду обсудил возможный трансфер своего клиента в «Барселону».